ATP Finals. Daniił Miedwiediew pierwszy w półfinale

W czwartek wracają na kort w Pala Alpitour tenisiści z Grupy Zielonej. O 14.30 zagra pierwszy (i ostatni) mecz Hubert Hurkacz, zastępujący Stefanosa Tsitsipasa. Rywalem Polaka będzie Novak Djoković. Dla Serba wygrana to konieczność, by myśleć o awansie do półfinału. Drugi mecz zagrają o 21. Holger Rune i Jannik Sinner, stawką jest także gra w najlepszej czwórce, ale w warunkach znacznie większej wiedzy o tym, jaki rezultat wystarczy do awansu.

ATP Finals 2023

Grupa Czerwona (single): C. Alcaraz (Hiszpania, 2) – A. Rublow (5) 7:5, 6:2; D. Miedwiediew (3) – A. Zverev (Niemcy, 7) 7:6 (9-7), 6:4. Tabela: 1. Miedwiediew 2-0 4-0; 2. Alcaraz 1-1 3-2; 3. Zverev 1-1 2-3; 4. Rublow 0-2 0-4. Pozostałe mecze: Rublow – Zverev; Alcaraz – Miedwiediew.

Grupa Czerwona (deble): R. Bopanna/M. Ebden (Indie, Australia, 3) – R. Hijikata/J. Kubler (Australia, 8) 6:4, 6:4; R. Ram/J. Salisbury (USA, W. Brytania, 6) – W. Koolhof/N. Skupski (Holandia, W. Brytania, 2) 6:3, 3:6, 10-7. Tabela: 1. Ram/Salisbury 2-0 4-1; 2. Koolhof/Skupski 1-1 3-2; 3. Bopanna/Ebden 1-1 2-2; 4. Hijikata/Kubler 0-2 0-4. Pozostałe mecze: Koolhof/Skupski – Bopanna/Ebden; Ram/Salisbury – Hijikata/Kubler.