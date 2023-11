ATP Finals w Turynie. Do akcji wkracza rezerwowy Hubert Hurkacz

– Jestem naprawdę załamany, że nie udało mi się dokończyć meczu. Niestety, na korcie czułem się okropnie. Zrobiłem wszystko, co mogłem, aby być gotowy na ten mecz, ale nic tego nie wyszło – powiedział mistrz Masters z 2019 roku i potwierdził, że już nie zagra. Oznacza to, że z Novakiem Djokoviciem w czwartek zmierzy się pierwszy rezerwowy Hubert Hurkacz. Polak nie ma szans na awans do półfinału, regulamin ATP Finals to wyklucza, ale na zdobycie sporej kwoty za zwycięstwo (390 000 dolarów) jak najbardziej.

Pojedynek Novaka Djokovicia z Jannikiem Sinnerem rozgrzał publiczność do czerwoności

Mecz Djokovicia z Sinnerem miał być przebojem w Grupie Czerwonej i był. Trwał trzy długie sety, ponad trzy godziny, wiele wymian budziło zachwyt, także nieposkromiony entuzjazm włoskich widzów, gdy wygrywał ich tenisista, a zwłaszcza wtedy, gdy spotkanie skończyło się tak, jak chciały trybuny.

Są scenariusze awansu każdego z trójki: Sinner, Djoković i Rune, choć teraz wydaje się, że finał Sinner – Djoković byłby najbardziej właściwym zakończeniem turnieju

Już pierwszy set rozgrzał publiczność do czerwoności, bo Sinner był równie twardy jak najlepszy tenisista świata. Grał szybko, mocno, serwował pewnie, i, co najważniejsze, ani przez chwilę nie zmniejszał presji. Efekt przyszedł w końcu seta, gdy Novak przez chwilę stracił koncentrację i dał Włochowi szansę wygranej.

Gdy doszli do tie-breaka w drugim secie, wydawało się przez chwilę, że Jannik Sinner już wtedy zapewni sobie awans do półfinału. Prowadził jednak krótko, przyszła kontra Serba, potem druga i trzeba było szykować się na set trzeci. W nim znów doskonałość Djokovicia zderzyła się z wybitną nieustępliwością Sinnera. Raz jeszcze bliżej sukcesu wydawał się Włoch, po serii wspaniałych returnów prowadził nawet 4:2 i serwował. Ponownie Novak odrobił stratę, dopiero drugi tie-break spełnił włoskie marzenia. Prowadzenia 5-0 Jannik nie mógł zmarnować, wygrał po raz pierwszy z Serbem 7:5, 6:7 (5-7), 7:6 (7-2).

Mimo tego sukcesu są scenariusze awansu każdego z trójki: Sinner, Djoković i Rune, choć teraz wydaje się, że finał Sinner – Djoković byłby najbardziej właściwym zakończeniem turnieju. Trzeba czekać do czwartku i meczów Rune – Sinner i Hurkacz – Djoković, a po nich, kto wie, może trzeba będzie liczyć sety.