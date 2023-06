Podróż po kulturę bez barier

Materiał powstał we współpracy z Teatrem Narodowym – Operą Narodową

Reklama

W projekcie, od grudnia 2022 roku, udział biorą osoby z niepełnosprawnością wzrokową, intelektualną oraz osoby z autyzmem. Każda z tych grup wymaga innych działań otwierających im możliwość jak najlepszego odbioru spektakli. Wymaga to zarówno wypracowania możliwości technologicznych, sprzętowych, jak i indywidualnego wsparcia czy rozmowy wprowadzającej w świat wielkich dzieł muzycznych.

Innowacja w Operze

Dlatego w ramach projektu postanowiono opracować audiodeskrypcję dla wybranych 6 najsłynniejszych spektakli operowych: Rigoletto, Madame Butterfly, Czarodziejski flet, La Bohème, Traviata oraz Aida. To działanie pozwoli na uczestnictwo w charakterze widzów osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.

W ramach innowacji zostały zastosowane rozwiązania technologiczne dotychczas nie spotykane na widowni. Do tej pory m.in. był restrykcyjnie przestrzegany zakaz stosowania ekranów świecących podczas spektakli, mogą one jednak pomóc w odbiorze niektórym grupom widzów. Do przedstawień przygotowane zostały bowiem także napisy w formie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia, a także specjalne wydawnictwa i opisy spektakli na stronę internetową w systemie tekstów ETR (łatwych do czytania i rozumienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną).

Tytuły do których opracowane będą specjalne treści, pozwalające na zrozumienie skomplikowanej i złożonej materii, jaką jest opera, skierowane są do osób o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz dla osób z autyzmem.