Prof. Jan Żaryn: Wrogie przejęcie czy marnotrawstwo? Pozbawia się mnie prawa do obrony

Publicznie wyrażam sprzeciw wobec pozbawienia mnie prawa do obrony, a w dalszej kolejności do skutecznego prawa do sprzeciwu na drodze sądowej wobec pomówień dotyczących mojej pracy jako dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego.