Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 821 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińcy partyzanci informują o ataku na jednostkę wojskową na Krymie.

Putin ma być gotów do negocjowania zawieszenia broni, które będzie uznawać przebieg linii frontu, co oznacza, że Rosjanie nie wycofaliby się z terenów zajętych po 24 lutego 2022 roku. Tymczasem Ukraina jako warunek wstępny negocjacji stawiała zawsze powrót do status quo sprzed wybuchu wojny.



Władimir Putin sfrustrowany tym, że Wołodymyr Zełenski wyklucza negocjacje

Trzy źródła, które mają być zaznajomione z treścią rozmów prowadzonych w najbliższym otoczeniu Putina twierdzą, że prezydent Rosji wyrażał frustrację w rozmowach z małą grupą doradców w związku z tym, co postrzega jako „wspierane przez zachód próby utrudniania negocjacji” oraz w związku z decyzją Wołodymyra Zełenskiego, który wykluczył rozmowy pokojowe z reżimem na Kremlu, jeśli na jego czele będzie stał Putin.



- Putin może walczyć tak długo, jak trzeba, ale Putin jest też gotowy na zawieszenie broni — zamrożenie wojny — mówi czwarte źródło, osoba, która pracowała z Putinem i która jest zaznajomiona z rozmowami, które toczą się na Kremlu — podaje agencja Reutera.