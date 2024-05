Putin o śmierci prezydenta Iranu: Rosyjskie śmigłowce doleciały bez problemu

Pogrzeb prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego w mieście Meszhed Sadegh NIKGOSTAR / FARS NEWS AGENCY / AFP

Pytany, czy śmierć Ebrahima Raisiego wpłynie na stosunki między Teheranem a Moskwą, Władimir Putin odparł, że jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to będą to suwerenne decyzje Iranu, który, kontynuował, jest "główną potęgą w regionie i odgrywa znaczącą rolę w sprawach świata". - Moim zdaniem jest mało prawdopodobne, byśmy mieli do czynienia z jakimikolwiek zmianami w polityce zagranicznej irańskiego kierownictwa po takiej tragedii, biorąc pod uwagę, że fundamentalne podstawy irańskiej państwowości są dość stabilne - dodał.

Ebrahim Raisi zginął w katastrofie. Sprawę bada komisja

W niedzielę 19 maja delegacja irańskich władz wracała z wizyty w Azerbejdżanie. Jeden ze śmigłowców rozbił się, uderzając w gęstej mgle w zbocze wzniesienia. Maszyna doszczętnie spłonęła. Na pokładzie helikoptera było osiem osób, nikt nie przeżył. W katastrofie zginęli m.in. prezydent Iranu Ebrahim Raisi oraz szef MSZ tego kraju Hosejn Amir Abdollahijan.

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Iranu gen. Mohammad Bagheri powołał komisję do zbadania katastrofy. Irańskie wojsko opublikowało w piątek wstępny raport dotyczący katastrofy śmigłowca Raisiego. Wynika z niego, że nie znaleziono dowodów na udział osób trzecich ani na to, by doszło do ataku. Również w rozmowach załogi z kontrolerami ruchu lotniczego nie stwierdzono niczego podejrzanego.