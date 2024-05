- Piloci przeszkli szkolenie w 162. Bazie Sił Powietrznych Gwardii Narodowej w Tucson — dodała Hannigan. Nie ujawniła jednak jak wielu pilotów było w grupie, która ukończyła szkolenie — odmawiając udzielenia tych informacji powołała się na względy „bezpieczeństwa operacyjnego”.



Ile myśliwców F-16 ma trafić na Ukrainę? Kiedy nad Ukrainą pojawią się pierwsze myśliwce tego typu?

Ukraina ma otrzymać łącznie ponad 60 myśliwców F-16. Przekazanie Ukrainie amerykańskich myśliwców zadeklarowały Norwegia, Dania, Holandia i Belgia.



Erin Hannigan podkreśliła, że ukończenie szkolenia przez pierwszą grupę ukraińskich pilotów to „kluczowy pierwszy krok do tego, by nowoczesne, amerykańskie myśliwce pojawiły się na ukraińskim niebie”.



Ukraińscy piloci przeszkoleni w USA jadą teraz do Europy na dodatkowe szkolenie — podaje „Politico”, powołując się na źródło zbliżone do sprawy.