Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 821 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińcy partyzanci informują o ataku na jednostkę wojskową na Krymie.

Szczyt Pokojowy w Szwajcarii zaplanowano na 15–16 czerwca, po spotkaniu G7 we Włoszech. Kilku przywódców G7 planuje przyłączyć się do konferencji, ale nie będzie tam ani prezydenta Joe Bidena, ani wiceprezydent Kamali Harris - podaje w piątek Bloomberg.



Reklama

Według informacji, do których dotarł portal, już 15 czerwca, tuż po obradach G7, Biden wraca do Kalifornii, by tam, obok m.in. George'a Clooneya, Julii Roberts i innych gwiazd, zbierać pieniądze na swoją kampanię.

Bloomberg podkreślił, że taka decyzja Bidena oznacza, że coraz częściej przechodzi on w tryb kampanii, starając się przed wyborami pokonać przewagę byłego prezydenta Donalda Trumpa w swingujących stanach.