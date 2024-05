04:45 Hiszpania dostarczy Ukrainie kolejną partię czołgów Leopard

Minister obrony Ukrainy, Rustem Umerow, rozmawiał telefonicznie z minister obrony Hiszpanii, Margaritą Robles. Na Facebooku Umerow poinformował, że podziękował Hiszpanii za nowy pakiet pomocy wojskowej, w skład którego wejdą czołgi Leopard, a także pociski do zestawów przeciwlotniczych, w tym zestawów Patriot, pociski artyleryjskie, systemy do zwalczania dronów i inne uzbrojenie.

04:43 W obwodzie sumskim pojawiły się rosyjskie grupy dywersyjne i rozpoznawcze

Informacje takie przekazuje Andrij Demczenko, rzecznik ukraińskiej straży granicznej. Z jego słów wynika, że takich grup nie wykryto w obwodzie czernihowskim. Demczenko dodał, że w obwodzie sumskim aktywność rosyjskich sabotażystów i oddziałów rozpoznania jest „wysoka”.



04:41 W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa w rejonie Morza Azowskiego na południu Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny

Alarm ogłoszono w obwodach kirowohradzkim, mikołajowskim i chersońskim.



04:38 SBU aresztowała dwóch zwolenników Rosji w obwodzie połtawskim

Zebrany materiał wskazuje, że dwóch mieszkańców Połtawy kwestionowało fakt agresji Rosji przeciwko Ukrainie, chwaliło rosyjską armię i umieszczało w internecie, na jednym z zakazanych portali społecznościowych, materiały, w których wspierali działania okupantów. Jeden z zatrzymanych miał potępiać mężczyzn z okupowanych przez Rosję części Ukrainy, którzy odmawiali walki przeciw ukraińskiej armii. Wyrażał też poparcie dla Władimira Putina i wiarę w „potęgę rosyjskiej broni”. Drugi zatrzymany rozpowszechniał wpisy dyskredytujące ukraińskich żołnierzy, w tym tych broniących huty Azowstal w Mariupolu.



04:35 Niemcy: Samochód uderzył w bramę konsulatu Rosji w Bonn

Informację taką przekazał rosyjski MSZ. Do incydentu doszło w środę, ok. 20. W jego wyniku brama konsulatu została uszkodzona. Kierowca, który siedział za kierownicą samochodu, miał być pod wpływem alkoholu i narkotyków. Podczas zatrzymania przez policję kierowca nie stawiał oporu.



04:32 Władimir Putin spotka się w czwartek z królem Bahrajnu, Hamadem ibn Isą Al Chalifą

Hamad ibn Isa Al Chalifa przybywa do Moskwy z oficjalną wizytą - podał Kreml. Rozmowy między Putinem a królem Bahrajnu mają dotyczyć współpracy Rosji i Bahrajnu w dziedzinie handlu, a także na polach: gospodarczym, energetycznym i humanitarnym oraz bieżących spraw na agendzie międzynarodowej, w tym sytuacji na Bliskim Wschodzie, biorąc pod uwagę przewodniczenie przez Bahrajn Lidze Państw Arabskich — czytamy w komunikacie Kremla.



04:28 Ambasador Rosji w USA: Politycy i parlamentarzyści testują naszą cierpliwość

Anatolij Antonow był pytany o apele części amerykańskich polityków, by pozwolić Ukrainie na uderzenia na terytorium Rosji przy użyciu broni dostarczanej jej przez USA. Ostatnio list otwarty w tej sprawie wystosowało 13 parlamentarzystów — zarówno z Partii Demokratycznej, jak i Partii Republikańskiej. - Takie prowokacyjne oświadczenia są skrajnie groźne i lekkomyślne. (...) Politycy i parlamentarzyści kontynuują testowanie naszej cierpliwości. Każdego dnia słyszymy nowe propozycje dotyczące rozszerzenia pomocy wojskowej — oświadczył Antonow. - Głównym celem jest sprowokowanie USA i innych krajów NATO, do pochopnych działań i doprowadzenie do czołowego starcia między Rosją a członkami bloku. Tak należy postrzegać pomysły o użyciu amerykańskiej broni dalekiego zasięgu przeciwko rosyjskim cywilom — stwierdził.



