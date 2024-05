Gen. Bieńka pytano o zapowiedzianą przez Donalda Tuska budowę tzw. Tarczy Wschód, umocnienia granicy Polski z Rosją i Białorusią.



Gen. Mieczysław Bieniek o „Tarczy Wschód”: Nie chodzi o to, by zniszczyć piękny krajobraz

- Ten proces już trwa, to bardzo pozytywny projekt. To projekt wielowarstwowy, realizowany na podstawie uchwały Rady Ministrów. To projekt kompleksowy, zaangażowane jest w ten projekt szereg ministerstw, w tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nie chodzi o to, żeby zniszczyć ten piękny krajobraz wzdłuż naszej granicy, ale o to, by wykorzystać ukształtowanie terenu, ufortyfikować albo przygotować teren do fortyfikacji i zapór, do zgromadzenia w pobliżu takiej infrastruktury magazynowej, która może przechowywać materiału, by je natychmiast umieścić, gdy takie zagrożenie będzie — odparł.



CPK PAP

- To wszystko będzie jeszcze wzmocnione obroną przeciwlotniczą, przeciwrakietową strzegącą przestrzeni powietrznej. I oczywiście rozpoznaniem satelitarnym - dodał.



Następnie gen. Bieńka spytano o pozyskanie przez Polskę czterech aerostatów rozpoznawczych „Barbara” i o ich rolę w systemie rozpoznania.