"Najlepiej nie pamiętać". Na nowych taśmach Mraza są przygotowania do zeznań na komisji śledczej i przed NIK

Na kolejnych nagraniach ze spotkań z udziałem Marcina Romanowskiego, Tomasza Mraza i dwóch urzędniczek Funduszu Sprawiedliwości słychać przygotowania do przesłuchań przed Najwyższą Izbą Kontroli i ewentualną komisją śledczą. Ówcześni podwładni instruują Romanowskiego, pełnomocnika Zbigniewa Ziobry ds. Funduszu Sprawiedliwości, co i jak mówić, czego "nie pamiętać". Do nagrań dotarł portal tvn24.pl.