05:18 W Europie brakuje materiałów wybuchowych niezbędnych do produkcji amunicji artyleryjskiej

Problemem, który sprawia, że UE nie była w stanie wywiązać się ze zobowiązania wobec Ukrainy, jakim było dostarczenie jej miliona pocisków artyleryjskich do marca 2024 roku, jest deficyt materiałów wybuchowych — czytamy w brytyjskim tygodniku „The Economist”.

04:42 Giorgia Meloni przeciwna użyciu przez Ukrainę zachodniej broni przeciwko celom w Rosji

- Sądzę, że powinniśmy być bardzo ostrożni — powiedziała Meloni w rozmowie z włoskim radiem wypowiadając się przeciw możliwości wykorzystywania przez Ukraińców zachodniego uzbrojenia do atakowania terytorium Rosji.



04:32 Ukraińscy strażnicy graniczni strącili drona, który atakował pracowników Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy

Incydent miał miejsce na południu Ukrainy. Dron-kamikadze został strącony za pomocą broni ręcznej.



04:30 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie z ataku na transporter opancerzony w rejonie Bachmutu

Transporter został zaatakowany przy użyciu drona.



04:27 W Brukseli spotkają się szefowie MSZ państw UE

Spotkanie szefów dyplomacji państw członkowskich UE ma być poświęcone sytuacji na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie oraz w Gruzji i Wenezueli. Z uczestnikami spotkania, za pomocą wideołącza, połączy się szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba. Jednym z tematów spotkania ma być 14 pakiet sankcji wobec Rosji. Pakiet ten może być przyjęty przed zakończeniem belgijskiej prezydencji w UE (czyli przed 30 czerwca).



04:22 Amerykański żołnierz stanie przed sądem we Władywostoku

34-letni Gordon Black, sierżant amerykańskiej armii, stanie przed sądem we Władywostoku pod zarzutem grożenia śmiercią i kradzieży. Poszkodowaną jest obywatelka Federacji Rosyjskiej, z którą Amerykanin był związany. W czasie kłótni do której między nimi doszło Black — jak zarzucają mu rosyjscy śledczy — miał chwycić kobietę za szyję, co ta miała potraktować jako zagrożenie swojego życia. Potem miał ukraść 10 tys. rubli z portfela kobiety a „pieniądze wydać na własne potrzeby”, w tym na wynajęcie pokoju hotelowego, w którym został zatrzymany. 3 maja sąd zdecydował, że Black pozostanie w areszcie do 2 lipca.



04:20 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 823. dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 823. dniu wojny PAP