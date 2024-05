„The Economist” zwraca uwagę, że po zakończeniu zimnej wojny popyt na broń zaczął spadać, a wielu producentów materiałów wybuchowych w Europie ograniczyło działalność lub wręcz zamknęło swoje fabryki. W Wielkiej Brytanii ostatnia fabryka produkująca materiały wybuchowe została zamknięta w 2008 roku — pisze „The Economist”. Brytyjski dziennik zwraca uwagę, że ostatni duży europejski producent trotylu znajduje się w Polsce (chodzi o zakłady Nitro-Chem). „Wszędzie indziej wiele państwowych fabryk zostało albo sprywatyzowanych albo ich działalność zawieszono. ”Od dekad produkcja była dostosowywana do potrzeb czasu pokoju, a nie do produkcji na skalę przemysłową" - mówi prof. Johann Höcherl z Uniwersytetu Bundeswehry. W efekcie - jak zauważa "The Economist" - w łańcuchu dostaw pozostaje niewiele rezerw, by zaspokoić rosnący popyt.



Tak wyglądała sytuacja na froncie w 823. dniu wojny PAP

Na zwiększenie produkcji materiałów wybuchowych potrzeba czasu

Zachęcone dotacjami z UE firmy przeznaczają środki na zwiększenie możliwości produkcyjnych. Ale — jak pisze „The Economist” - zbudowanie fabryki materiałów wybuchowych od podstaw zajmuje od trzech do siedmiu lat. Rheinmetall, niemiecka firma produkująca amunicję, buduje zakład produkcji materiałów wybuchowych na Węgrzech, ale produkcja ma się tam rozpocząć dopiero w 2027 roku. Ponadto regulacje związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska mogą ograniczyć zwiększenie możliwości produkcyjnych - mówi Christian Mölling z think tanku German Council on Foreign Relations.

Producenci materiałów wybuchowych borykają się też z problemem, jakim jest deficyt wykwalifikowanych pracowników: starzejący się inżynierowie przechodzą na emeryturę a niewielu młodych ludzi kształci się, by ich zastąpić. Ponadto branża musi konkurować z producentami nawozów o dostawy kwasu azotowego, niezbędnego do wytworzenia nitrocelulozy, podstawowego surowca niezbędnego do produkcji materiałów wybuchowych.



W obliczu tych trudności część dostawców amunicji szuka materiałów wybuchowych poza Europą. Ich deficyt częściowo mają pokryć producenci z Indii i Japonii. Niektórzy obawiają się jednak, że materiały wybuchowe spoza Europy są gorszej jakości.



Tymczasem, wobec braku dostaw uzbrojenia z USA dla Ukrainy na początku roku, rosyjska armia osiągnęła przewagę nad ukraińską w amunicji artyleryjskiej do tego stopnia, że na 10 wystrzelonych przez Rosjan pocisków Ukraińcy mogli odpowiadać jednym. W efekcie ukraińska armia musiała wycofać się m.in. z Awdijiwki.