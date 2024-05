Agencja Reutera podała, że Ministerstwo Obrony Francji nie odpowiedziało na prośbę o komentarz. W odpowiedzi na pytanie agencji AFP, resort podał, że wysłanie instruktorów na Ukrainę w celu szkolenia żołnierzy jest jeszcze przedmiotem dyskusji, a temat to jeden z projektów omawianych od czasu konferencji w sprawie wsparcia Ukrainy z lutego.

Stanowisko resortów obrony Francji i Ukrainy

Wieczorem do sprawy odniosło się ukraińskie Ministerstwo Obrony. Z komunikatu opublikowanego w serwisie Telegram wynika, że Ukraina jest zainteresowana perspektywą przyjazdu do kraju zagranicznych instruktorów, ale rozmowy w tej sprawie z Francją i innymi państwami są nadal prowadzone. Strona ukraińska podała, że ministerstwo i Sztab Generalny rozpoczęły "wewnętrzne prace nad odpowiednimi dokumentami" w przedmiotowej sprawie, by "nie tracić czasu na koordynowanie kwestii biurokratycznych po podjęciu decyzji".

Sojusznicy Ukrainy szkolą ukraińskich żołnierzy

Obecnie ukraińscy żołnierzy szkolą się na terenie państw zaprzyjaźnionych. Po rozpoczęciu przez Rosję inwazji takie szkolenia odbywały się m.in. w Polsce, Rumunii czy Wielkiej Brytanii.

Pod koniec lutego prezydent Francji Emmanuel Macron mówił o perspektywie wysłania przez kraje europejskie żołnierzy na Ukrainę. - Nie ma konsensusu na tym etapie (...) by wysłać tam wojska. Niczego nie można wykluczyć. Zrobimy wszystko, co musimy, by Rosja nie wygrała - powiedział mówił Macron w czasie spotkania z dziennikarzami. Biały Dom zapewnił wówczas, że USA nie zamierzają wysyłać żołnierzy na Ukrainę i że nie ma planów, by wysłać na Ukrainę żołnierzy NATO.