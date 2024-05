Test dla białoruskiej opozycji. Ruszyły niezależne wybory

Poza Radą Koordynacyjną białoruska emigracja polityczna ma biuro Swiatłany Cichanouskiej w Wilnie oraz Zjednoczony Gabinet Przejściowy (rząd na uchodźstwie), działający przeważnie w Warszawie. – W istocie rzeczy budujemy obecnie paralelne państwo i pokazujemy światu, że Białoruś to nie Łukaszenko, a Białorusini to nie to samo co reżim. Najważniejsze, że udało nam się wywalczyć podmiotowość białoruską na świecie, nie mając realnej władzy wewnątrz naszego kraju – mówi „Rzeczpospolitej” Franak Wiaczorka, główny doradca Cichanouskiej.

Białoruska opozycja podzielona

Niezależni białoruscy eksperci nie mają wątpliwości, że przeprowadzane przez ośrodki emigracje wybory nie będą miały wpływu na sytuację w kraju. – To jest ważne przede wszystkim dla politycznych sił, które znalazły się na emigracji. Ale też dla Białorusinów, którzy musieli uciekać z kraju. Liczą na to, że RK pomoże im z np. legalizacją pobytu – mówi „Rzeczpospolitej” Aleksander Klaskouski, czołowy białoruski politolog.

Nestor białoruskiej opozycji demokratycznej Zianon Paźniak i jego ruch Wolna Białoruś nie dołączył do wyborów do Rady Koordynacyjnej.

– To będzie miało negatywny wpływ na środowisko demokratyczne, a te kontrowersje (ma na myśli m.in. Azarawa – red.) przyczynią się do samodyskredytacji resztek sił opozycyjnych, zmniejszą zaufanie ze strony Białorusinów pozostających wewnątrz kraju. To doprowadza do rozczarowania i pasywności społeczeństwa – mówi „Rzeczpospolitej” Paweł Usow, białoruski analityk polityczny i bliski współpracownik Paźniaka. Obawia się, że niska frekwencja „skompromituje” białoruską opozycję demokratyczną. W pierwszy dzień głosowania (w sobotę) udział w wyborach wzięło jedynie 2463 Białorusinów. Władze w Mińsku blokowały narzędzia VPN, a strona internetowa wyborów do RK musiała się zmierzyć ze zmasowanych atakiem hakerskim.