05:16 Na okupowanych częściach Ukrainy brakuje miejsc w szpitalach dla rosyjskich żołnierzy

Takie informacje podaje Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy opisujący sytuację w okupowanych częściach Ukrainy. Z podawanych przez niego informacji wynika, że szpitale w okupowanej części Ukrainy są „pełne rannych żołnierzy Federacji Rosyjskiej, ale brakuje w nich łóżek, lekarzy i pielęgniarek, by zapewnić ”opiekę napływającym w nieskończoność pacjentom". Dlatego Rosjanie mają wywozić rannych na teren Federacji Rosyjskiej.



05:15 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy publikuje nagranie podsumowujące 824 dzień wojny

Nagranie opublikowano na profilu Sztabu na Facebooku.



04:47 Sąd w Mikołajowie zgodził się, by dwóch skazanych wstąpiło do ukraińskiej armii

Jeden z mężczyzn był skazany za kradzież, drugi — o oszustwo. 8 maja parlament Ukrainy przyjął przepisy umożliwiające przedterminowe zwalnianie z więzień skazanych jeśli ci wyrażą chęć służby w ukraińskiej armii.



04:43 Kanada przyjęła ponad 286 tys. uchodźców z Ukrainy

Takie informacje przedstawia Kanadyjska Służba Graniczna. 286 752 obywateli Ukrainy miało otrzymać azyl w ramach uruchomionego w marcu ubiegłego roku programu, który umożliwia Ukraińcom uciekającym przed wojną uzyskać w trybie pilnym trzyletnie prawo do pobytu w Kanadzie wraz z prawem do podejmowania tam pracy, a także pomoc finansową i darmowe zakwaterowanie. Wnioski dla chętnych do skorzystania z tego programu przestano przyjmować latem 2023 roku.



04:42 Na okupowanym Krymie pochowano ponad 800 rosyjskich żołnierzy, którzy polegli w wojnie na Ukrainie

Informacje takie przekazuje Biuro Prezydenta Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu. Z jego komunikatu wynika, że spośród 813 żołnierzy rosyjskiej armii pochowanych na Krymie, 622 było „prawdopodobnie obywatelami Ukrainy”.



04:41 W nocy nad Ukrainą pojawiły się drony-kamikadze

Alarm powietrzny ogłoszono m.in. w obwodzie kijowskim.



04:35 Szczątki drona spadły na miasto w obwodzie moskiewskim

Dwie osoby zostały ranne po tym jak szczątki drona spadły na miasto Bałaszycha w obwodzie moskiewskim — poinformował szef lokalnych władz, Siergiej Jurow. Szczątki drona miały spaść na budynek mieszkalny oraz na pobliską ulicę, gdzie raniły dwóch mężczyzn — jeden z nich został hospitalizowany. Dron miał zostać zestrzelony przez rosyjską obronę powietrzną.



04:33 Okupowany Ługańsk ostrzelany przez Ukraińców

Informacje o ostrzale Ługańska w nocy z poniedziałku na wtorek podał przedstawiciel rosyjskiego MSZ, Rodion Mirosznik, powołując się na relacje świadków. W nocy w Ługańsku miały rozlec się dwie eksplozje. Dzień wcześniej stojący na czele okupacyjnych władz, Leonid Pasecznik, informował o ostrzelaniu Ługańska przez Ukraińców przy użyciu amunicji kasetowej.



04:29 Antony Blinken z wizytą w Mołdawii i w Czechach

W dniach 28-31 maja sekretarz stanu USA, Antony Blinken, będzie przebywał z wizytą w Mołdawii i w Czechach — informuje Departament Stanu USA. W Mołdawii Blinken ma spotkać się z prezydent tego kraju, Maią Sandu. Sekretarz stanu USA ma „potwierdzić wsparcie USA dla postępów Mołdawii w dołączeniu do UE i zapewnieniu sobie bezpieczeństwa energetycznego. Z kolei w Czechach Blinken będzie rozmawiał z szefem MSZ tego kraju o ”dalszym wsparciu dla Ukrainy, wspólnej modernizacji możliwości obronnych i pogłębieniu więzi energetycznych". Blinken ma też wziąć udział w nieformalnym spotkaniu ministrów państw NATO w Czechach przed zbliżającym się szczytem NATO w Waszyngtonie.



04:28 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 824 dniu wojny

