Ukraiński przywódca odrzucił pomysł zaproszenia Rosji na planowany w przyszłym miesiącu szczyt pokojowy w Szwajcarii. Oczekuje się, że w szczycie wezmą udział przedstawiciele ponad 90 krajów.

Uczestnicy będą próbowali wyznaczyć ścieżkę sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie w oparciu o 10 postulatów przedstawionych przez Kijów, wzywających do zwrotu całego okupowanego terytorium, wypłaty odszkodowań za straty wojenne i utworzenia specjalnego trybunału do ścigania rosyjskich zbrodni wojennych.

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 824 dniu wojny PAP

Rosja o negocjacjach z Ukrainą: Tak, ale wynikiem mają być założone cele

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że prezydent Rosji Władimir Putin jest gotowy do rozmów, ale tylko "aby osiągnąć cele, które są obecnie osiągane poprzez specjalną operację wojskową", jak Rosja określa wojnę na Ukrainie.

W Madrycie Zełenski wezwał zachodnich przywódców do zniesienia zakazu używania przekazanej broni do atakowania uznanego przez społeczność międzynarodową terytorium Rosji. Większość krajów zachodnich, w tym USA, nalega, by Kijów skoncentrował swoje ataki na siłach rosyjskich okupujących terytorium Ukrainy.