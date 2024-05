Informację o ataku na polskiego żołnierza nożem potwierdził w Polskim Radiu wiceszef MSWiA, Czesław Mroczek. Potwierdził on, że polski żołnierz został pchnięty nożem na granicy. Jego życiu nic nie zagraża.



Straż Graniczna podała, że przed atakiem nożem na żołnierza rannych zostało dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej — jeden został uderzony stłuczoną butelką, a kolejny ranny narzędziem, do którego przytwierdzony był nóż. Jak później precyzowano chodzi o broń przypominającą „dzidę” - drewniany kij z przytwierdzonym do niego nożem.



Władysław Kosiniak-Kamysz: Bandyckie ataki, zorganizowana akcja służb białoruskich

- Jesteśmy w kontakcie z panem premierem, z ministrem (Tomaszem) Siemoniakiem, współdziała Straż Graniczna z żołnierzami Wojska Polskiego, z policją. To jest wielka misja, doszło do bandyckiego ataku na żołnierza, doszło też do ataku na funkcjonariusza Straży Granicznej (...). Dochodzi do bandyckich ataków na naszych żołnierzy i funkcjonariuszy, to jest zorganizowana akcja prowadzona przez służby białoruskie z wykorzystaniem osób, które w bandycki sposób atakują naszych żołnierzy i funkcjonariuszy — mówił na konferencji wicepremier i minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz.