Pomiędzy obu nadgranicznymi ukraińskimi miastami znajduje się występ granicy w okolicach rosyjskiego miasta Grajworon. Rok temu w tym rejonie dokonywały rajdów ochotnicze formacje rosyjskie walczące po ukraińskiej stronie. Teraz zbiera się tu reszta Zgrupowania Północ.

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 823. dniu wojny PAP

Według amerykańskiego Institute for the Study of War Rosjanie mogą stamtąd zaatakować wprost na północ, w kierunku Charkowa, lub na zachód – by przeciąć drogę Charków–Sumy. A jeśli starczy im sił, to w obu kierunkach. „Nawet ograniczone rosyjskie operacje ofensywne w tych rejonach stworzyłyby presję na ukraińską armię, która rozciągałaby swoje siły wzdłuż bardzo szerokiego frontu” – pisze ISW.

Amerykanie – tak jak i ukraińska straż graniczna – sądzą jednak, że armia Kremla nie ma sił na większe operacje. Były szef ukraińskiego wywiadu Mykoła Małomuż uważa, że do jednoczesnego ataku na Sumy i Charków Rosjanie musieliby zebrać do miliona żołnierzy. – Obecnie Rosja ma ok. 1,35 mln żołnierzy, do pół miliona z nich walczy na naszym terytorium. My mamy ok. 1,1 mln. To oznacza, że siły są wyrównane, bo w obronie potrzebne są mniejsze – wyjaśnia.

Na razie po drugiej stronie granicy rosyjskie oddziały jeżdżą tam i z powrotem, sprawiając wrażenie trwającej koncentracji do ataku.