- Jeśli chce przerwać walki, niech zakończy wojnę, wycofując się z Ukrainy. Mógłby to zrobić jednym telefonem. Mogę sobie nawet wyobrazić, co miałby powiedzieć do słuchawki: „Generale Gierasimow, począwszy od jutra, proszę zakończyć specjalną operację wojskową". Tragedią jest to, że Ukraina nie może go do tego zmusić - dodał.



Radosław Sikorski o polskim wojsku na Ukrainie: Nie wykluczać żadnej opcji

Z kolei na pytanie czy polskie wojsko mogłoby pojawić się na Ukrainie Sikorski odparł: "Nie powinniśmy wykluczać żadnej opcji. Niech Putin zgaduje, co zrobimy".



O tym, że Polska jest gotowa wysłać żołnierzy na Ukrainę pisał niedawno niemiecki „Der Spiegel”. MON zdementował jednak te doniesienia. Z kolei głównodowodzący ukraińskiej armii, gen. Ołeksandr Syrski poinformował wczoraj, że na Ukrainę przyjadą instruktorzy wojskowi z Francji. Te doniesienia też zostały zdementowane.



Sikorskiego pytano też o jego wypowiedź sprzed lat, gdy stwierdził w Berlinie, że "bardziej od niemieckiej siły boi się niemieckiej bezczynności".

- Dziś powiedziałbym to samo. Niemcy nie są zbyt silni, natomiast czasami są opieszali. Widzieliśmy to w sprawach Ukrainy, np. podczas dyskusji o dostawach czołgów Leopard. Ale teraz niemieckie wsparcie dla Ukrainy jest największe. Więc Niemcy są w stanie zmienić pogląd, dać się przekonać. Teraz dostrzegli, że to my mieliśmy rację, ostrzegając przed Putinem w sprawie budowy gazociągu Nord Stream — powiedział.