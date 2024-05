USA i Niemcy „stanowczo przestrzegły” Ukrainę

Informatorzy, z którymi rozmawiał „The Telegraph” twierdzą, że Stany Zjednoczone i Niemcy stanowczo przestrzegły Ukrainę przed naleganiem na sztywny harmonogram przystąpienia do NATO.

Z tego powodu najwyraźniej poproszono Zełenskiego, aby nie wywierał presji na poszczególnych sojuszników w kwestii ponownego poparcie dla jasnego harmonogramu akcesji Ukrainy.

Szczyt w Waszyngtonie: Bez zaproszenia, ale ze wsparciem?

W ostatni piątek Stany Zjednoczone oświadczyły, że nie spodziewają się zaproszenia Ukrainy do przyłączenia się do NATO, ponieważ Waszyngton przygotowuje się do organizacji lipcowego szczytu NATO z okazji 75. rocznicy sojuszu transatlantyckiego.

- Nie spodziewamy się zaproszenia Ukrainy do członkostwa w NATO, ale uważamy, że Ukraina otrzyma znaczące wsparcie – powiedział dziennikarzom podczas odprawy zastępca sekretarza stanu do spraw europejskich i euroazjatyckich James O'Brien. .

O'Brien powiedział, że sekretarz stanu Antony Blinken uda się w przyszłym tygodniu do Mołdawii i Czech, co obejmuje nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO w Pradze. Rozmowy mają obejmować m.in. ciągłe wsparcie NATO w budowaniu przyszłych sił Ukrainy oraz wysiłki mające na celu pomoc Ukrainie w przeprowadzaniu niezbędnych reform, aby mogła przystąpić do UE i jak najszybciej przejść przez most do NATO