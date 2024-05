Czytaj więcej Biznes Festiwal podarunków Kremla dla ubogiej Afryki Ponad 23 miliardy dolarów umorzonych długów, 90 mln dol. pomocy, darmowe zboże i nawozy - takie prezenty najbiedniejszym krajom Afryki daje Kreml. Ale nie za darmo.

Tutaj jednak powstaje kilka pytań i wątpliwości. Dlaczego właśnie kobiety zostały zatrudnione? Może dlatego, że nie uciekną do innych krajów, zostaną w Rosji, wyjdą za Rosjan i urodzą tam dzieci? W jakiej formie wypłacane jest owe 1000 dolarów? To w przeliczeniu na ruble ponad 88 tysięcy czyli o 10 tys. więcej niż wynosi obecnie oficjalna średnia pensja w Rosji. Za te pieniądze także Rosjanki chętnie by w fabryce pracowały.

Dyrektor szkody Kazibwe powiedział WSJ, że nie wiedział, iż dziewczyny będą montować drony na potrzeby rosyjskiej wojny: „Naszym zadaniem jest znalezienie odpowiednich kandydatów. Potem to Rosjanie ponoszą pełną odpowiedzialność za pracownice”.