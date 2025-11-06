Paweł Śmigielski, menedżer Stormshield w Polsce, zaznacza, że zmniejszenie planowanych wydatków na bezpieczeństwo cyfrowe państwa, jest istotne. Jego uwagę zwracają zwłaszcza zmiany co do puli środków na wynagrodzenia dla pracowników nadzorujących sektor administracji publicznej, segment komunikacji elektronicznej i funkcjonowanie CSIRT-ów.

– W obliczu bieżących zagrożeń, a ostatnie dni stały pod znakiem prawdziwego wysypu incydentów cyberbezpieczeństwa, wydaje się, że ten krok może sprawić, iż najlepsi specjaliści, których potrzebujemy, nie będą mieli motywacji, by przejść z sektora prywatnego, który płaci zdecydowanie lepiej – podkreśla. – Z drugiej strony musimy pamiętać, że to nie wielkość środków, a sposób ich rozdysponowania i wdrożenie odpowiednich rozwiązań mają fundamentalne znaczenie. Zakup, choćby najdroższej technologii czy urządzeń sam w sobie nie jest gwarancją bezpieczeństwa – kontynuuje Śmigielski.

Piotr Zielaskiewicz, menadżer w Dagma Bezpieczeństwo IT, szuka pozytywów w całej sytuacji. Ma nadzieję, że zmiany w KSC mają związek z urealnieniem wydatków, w kontekście dostępnych zewnętrznych źródeł finansowania (np. środków unijnych). Zwraca też uwagę, iż dobrze się stało, że wydatki planowane na NASK-PIB pozostały bez zmian. – Choć skala redukcji w obszarach cyberbezpieczeństwa czy funkcjonowania CSIRT-ów jest sygnałem niepokojącym – dodaje.

Resortom brakuje na KSC?

Skąd te cięcia? Już wcześniej pojawiało się wiele wątpliwości wobec przyjętego przez rząd pod koniec października br. projektu KSC. Chodziło właśnie o pieniądze.

Ministerstwo Finansów nie ukrywało, że widzi kłopot w „braku środków na sfinansowanie wydatków” wynikających z noweli KSC. Również w innych resortach, m.in. odpowiedzialnych za zdrowie, infrastrukturę, czy energię, wskazywano, że nie ma w budżetach funduszy na nowe etaty i zadania nadzorcze, które nałoży na nie ustawa. A projekt zakłada m.in. budowę 10 nowych Sektorowych Zespołów Reagowania, m.in. dla transportu, żywności, czy zdrowia. Koszt roczny jednego CSIRT-u szacowano na przeszło 8 mln zł. Wydatki na wyposażenie stanowiska pracy dla jednego nowego pracownika (np. w organie nadzoru) wyliczono na ponad 11 tys. zł. Analitycy twierdzą, że w tym wszystkim widać pewną niespójność, bo państwo nakłada obowiązki na tysiące firm, ale samo nie zabezpieczyło środków na stworzenie i utrzymanie aparatu, który ma ten system nadzorować i wspierać. Tymczasem wydatki podmiotów, które obejmie KSC, nie będą błahe. Obciążenie pojedynczego podmiotu w sektorze zdrowia (np. koszt dostosowania dużego szpitala do wymogów KSC) może przekroczyć nawet 4 mln zł, a w sektorze odpadów (wedle analiz Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców) sięgnąć blisko 1 mln zł (koszty obejmują m.in. wymianę serwerów, oprogramowania, nowe licencje). Do kieszeni sięgać będą też firmy z innych branż. Koszt wymiany sprzętu od dostawcy, który mógłby zostać uznany za dostawcę „wysokiego ryzyka”, szacuje się na kilkaset tysięcy złotych w perspektywie pięciu lat.