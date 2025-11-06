Firma zamierza rozbudować swoje centra danych oraz wzmocnić obecność w Monachium, Frankfurcie i Berlinie. Umowa ma istotne implikacje polityczne – z kilku powodów – pisze niemiecki portal.

Największy plan inwestycyjny Google w Niemczech

Szczegóły projektu mają zostać ogłoszone podczas konferencji prasowej z udziałem ministra finansów Larsa Klingbeila we wtorek, 11 listopada – podał Handelsblatt.

Plan ma obejmować budowę „infrastruktury i centrów danych”, a także rozwój „innowacyjnych projektów dotyczących wykorzystania energii odnawialnej i ciepła odpadowego” – wynika z dokumentu Google, na który powołuje się portal.

Polityczne znaczenie inwestycji dla rządu Merza

Te inwestycje mają istotne znaczenie polityczne dla Berlina. Niemiecki rząd interpretuje je jako wotum zaufania dla Niemiec jako lokalizacji biznesowej.