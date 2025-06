Polska zamierza dołączyć do programu budowy Gigafabryk AI. Ta inicjatywa UE zakłada budowę tzw. wielkoskalowych centrów technologicznych, tworzonych specjalnie z myślą o opracowywaniu i trenowaniu modeli sztucznej inteligencji nowej generacji, zawierających biliony parametrów. Aby to osiągnąć, połączą one ogromną moc obliczeniową – ponad 100 tys. zaawansowanych procesorów AI.

W tej polskiej miałoby docelowo zainstalowanych zostać do 30 tys. procesorów graficznych (GPU). Ministerstwo Cyfryzacji szacuje, że taka inwestycja kosztowałaby około 5 mld zł. Rząd formalny wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej złoży przed 20 czerwca.

Czym jest Gigafabryka AI?

Na razie informacje o polskim zgłoszeniu zostały przekazane KE w trybie roboczym. Trwają konsultacje dotyczące oficjalnego wniosku.

– Polska dołączy do grona liderów rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. Nie boimy się ambitnych inwestycji. Przeciwnie, traktujemy AI jako strategiczny kierunek rozwoju państwa. Gigafabryka AI w Polsce to nie tylko impuls dla naszej gospodarki, ale też realna szansa na zacieśnianie współpracy z partnerami w regionie, to przestrzeń dla wymiany wiedzy naukowej, budowy międzynarodowych zespołów badawczych i tworzenia ekosystemu, w którym biznes, nauka i administracja będą działać wspólnie, z korzyścią dla całej Europy Środkowo-Wschodniej – komentuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.