Z tych trzech powodów – talentu, chęci pogłębienia relacji z tą pulą talentów oraz faktu, że Polska jest wiodącym głosem w sprawie AI na kontynencie – rozpoczęcie mojej podróży po Europie od Polski ma wiele sensu.

Polska, jeśli nie jest liderem wśród liderów AI, to z pewnością jest jednym z wiodących krajów w UE w dyskusji o tym, jak myśleć o tej innowacji z perspektywy budowania narodu czy siły kontynentu.

Do tego objęliśmy prezydencję w Radzie UE. Jak pana zdaniem Polska powinna kształtować europejską strategię w zakresie sztucznej inteligencji?

To premier Donald Tusk będzie podejmował decyzje w tej sprawie. Jesteście bardzo mądrym narodem, więc dobrze wiecie, co robić. Obserwujemy z zewnątrz to co dzieje się na Starym Kontynencie, mamy tu duży zespół w Europie, poza tym mam pewne spostrzeżenia po lutowym szczycie AI Action Summit w Paryżu. I wniosek mam taki: Polska, jeśli nie jest liderem wśród liderów AI, to z pewnością jest jednym z wiodących krajów w UE w dyskusji o tym, jak myśleć o tej innowacji z perspektywy budowania narodu czy siły kontynentu.

W USA szacujemy, że w ciągu najbliższych 10 lat AI może przyczynić się do wzrostu PKB o blisko 18 proc. A Polska jest jednym z tych krajów, które zdają sobie z tego sprawę. Myślicie jak wykorzystać AI – rozumiejąc, że jest to technologia, podobna do elektryczności, budująca naród – aby odnieść sukces jako kraj wchodzący w erę inteligencji. Zdajecie sobie sprawę, że to infrastruktura, którą trzeba posiadać. Jako kraj o dużym potencjale, mocno angażujecie się w to, by budowana AI była dla Polski, przez Polskę i w Polsce, a także dla Europy, przez Europę, wzmacniając Europę.

Niektóre kraje spoglądają wstecz, inne patrzą przed siebie, ale Polska zdecydowanie należy do tych drugich – począwszy od przywództwa na najwyższym szczeblu, aż po młodych ludzi, którzy tę technologię tworzą.