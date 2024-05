Gałliamow: W Rosji system się zamknął

- Jasno widać, że sama w sobie ta publika nie ma żadnej wartości dla systemu sprawowania władzy. A system się zamknął: wszyscy są już na swoich miejscach (i nie wpuszczają nowych - red.). Gdyby Putin naprawdę wierzył w to wszystko, co sam mówił o „nowej elicie”, to przecież - gdy formował nowy gabinet ministrów - wprowadziłby tam jakiegoś weterana – dodał Gałliamow.

- Od maja, od czasu formowania nowego rządu, we władzach nie pojawił się żaden „weteran”, ani nawet przedstawiciel okupowanych terytoriów Ukrainy (których Kreml wcześniej też promował, jako symbol swego zwycięstwa - red.) – podsumowała niezależna dziennikarka Aleksandra Prokopienko.