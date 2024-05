Czytaj więcej Społeczeństwo Głód zagląda w oczy 26 milionom Afgańczyków Dwa lata od zdobycia Kabulu talibowie mają sukcesy ekonomiczne. Ale sytuacja większości Afgańczyków jest tragiczna. I raczej będzie gorzej.

W listopadzie 2019 r. w Moskwie odbyła się konferencja, w której uczestniczyli minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oraz przedstawiciele talibów. Dwa lata wcześniej Ławrow powiedział, że Rosja będzie nawiązywać kontakt z talibami tylko wtedy, gdy obywatele rosyjscy poniosą krzywdę z ich rąk, lub jeśli uda im się przekonać talibów do rozpoczęcia negocjacji w sprawie porozumienia pokojowego w Afganistanie.

Po 2019 r. talibowie wielokrotnie przyjeżdżali do Moskwy. W październiku 2021 roku, po wycofaniu się USA z Afganistanu i przejęciu władzy w tym kraju przez talibów, Władimir Putin powiedział, że Rosja zbliża się do decyzji o skreśleniu talibów z listy organizacji terrorystycznych, ale powinna to zrobić w pierwszej kolejności Rada Bezpieczeństwa ONZ.