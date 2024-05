04:46 Ukraińska straż graniczna zniszczyła ciężarówki z amunicją w rejonie Bachmutu

Atak przeprowadzono za pomocą dronów. Straż graniczna opublikowała nagranie ilustrujące to uderzenie.



04:45 W nocy w kilku obwodach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny w związku z groźbą użycia dronów

Taki alarm obowiązywał m.in. w obwodzie kijowskim.



04:43 Neutralna Austria przystąpiła do inicjatywy budowy Europejskiej Tarczy Powietrznej

Informację taką podała agencja informacyjna APA. Agencja podkreśla, że inicjatywa budowy europejskiego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej jest „reakcją na atak Rosji na Ukrainę” i ma na celu „budowę silniejszego parasola obrony powietrznej” nad Europą.



04:38 Aleksandr Łukaszenko podpisał dokument zawieszający obowiązywanie Traktatu o Zbrojeniach Konwencjonalnych w Europie

Traktat zawarty na początku lat 90-tych był wzajemnym zobowiązaniem do proporcjonalnej redukcji sił konwencjonalnych w Europie. Został podpisany przez państwa NATO i kraje dawnego Układu Warszawskiego. W listopadzie 2023 roku obowiązywanie Traktatu zaczęły zawieszać państwa NATO. Polska zawiesiła traktat ustawą z dnia 7 marca 2024 r.

04:36 W czerwcu na Ukrainę trafi kilkadziesiąt tysięcy pocisków artyleryjskich zakupionych w krajach trzecich

Amunicja została pozyskana w ramach czeskiej inicjatywy, by zachodni sojusznicy Ukrainy kupowali ją w krajach trzecich. Petr Fiala poinformował właśnie, że pierwsza partia uzyskanej w ten sposób amunicji trafi nad Dniepr w czerwcu. Wcześniej informował o podpisaniu kontraktów na zakup 180 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm dla Ukrainy. Na ten cel udało się pozyskać od 15 państw UE i NATO 1,6 mld euro. Uczestnicy programu liczą, że do końca 2024 roku uda się przekazać Ukrainie, w ramach tej inicjatywy, ok. 500 tys. pocisków.



04:33 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 825 dniu wojny

