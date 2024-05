Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 826 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Białoruś zawiesiła obowiązywanie Traktatu o Zbrojeniach Konwencjonalnych w Europie.

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie we wtorek (28 maja) skierował do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 26-letniemu obywatelowi Ukrainy, zarzucając mu podżeganie do działania na rzecz obcego wywiadu. Do jego zatrzymania doszło 9 marca tego roku. Śledztwo było prowadzone przy współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

O co oskarżony jest 26-letni obywatel Ukrainy?

Prokurator Lubelskiego wydziału „PZ” oskarżył młodego Ukraińca o „prowokację i podżeganie obywatela Polski za pośrednictwem komunikatora internetowego Messenger do wzięcia udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej”. 26-latek domagał się – jak wynika z komunikatu Prokuratury Krajowej — informacji „w postaci zdjęć pojazdów wojskowych stanowiących pomoc dla Ukrainy, przekraczających granicę polsko-ukraińską”. W zamian wykonanie i dostarczenie takich fotografii oferował „wynagrodzenie w kwocie 15 000 Euro”.

Jak wskazuje prokuratura jest to przestępstwo „kwalifikowane z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 24 k.k. w zw. z art. 130 § 2 kk". Kolejne zarzuty postawione 26-latkowi dotyczą kierowania gróźb karalnych wobec tej samej osoby – po tym, kiedy nagabywany polski przewoźnik odrzucił „ofertę” współpracy. „Przestępstwa skierowane były wobec jednego z organizatorów protestu polskich przewoźników na granicy z Ukrainą” - wskazuje komunikat PK.