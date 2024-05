Czytaj więcej Banki Ostatnie ostrzeżenie Białego Domu. Raiffeisen bliski utraty amerykańskiego rynku Serial po tytułem „Raiffeisen opuszcza Rosję” zbliża się po 2,5 roku do końca. Akcja przyśpiesza, bo Biały Dom stracił cierpliwość. Wysłał Austriakom ostatnie ostrzeżenie. Na piśmie.

W kwietniu 2024 r. RBI ogłosił, że spodziewa się nakazu Europejskiego Banku Centralnego o przyspieszenie ograniczenia działalności w Rosji. Zgodnie z instrukcjami europejskiego regulatora rosyjski Raiffeisenbank musi do 2026 roku zredukować swój portfel kredytowy o 65 proc. w stosunku do trzeciego kwartału 2023 roku i taka sama redukcja powinna nastąpić w przypadku płatności międzynarodowych. W maju 2024 roku szef grupy Johann Strobl wyjaśnił, że bank zacznie wykonywać polecenie EBC w trzecim kwartale 2024 roku. Nie wyjaśnił, dlaczego tak późno.

Teraz Austriacy robią wszystko, by powetować sobie to, co stracą na wykonywaniu decyzji EBC. Bank systematycznie podnosi prowizje lub minimalne limity przy transakcjach walutowych. Wprowadził na przykład 50-procentową prowizję za przelewy dolarowe przychodzące z innych banków, ograniczył płatności wychodzące w euro do niektórych krajów, a w styczniu 2024 roku ponad trzykrotnie podniósł maksymalną prowizję za przelewy walutowe do innych instytucji kredytowych – do 1 tys. dol. i 1 tys. euro.

Austriacki RBI wiosną 2023 r. zamknął rachunki korespondencyjne wszystkich rosyjskich banków z wyjątkiem… swojej rosyjskiej spółki-córki, co jeszcze powiększyło liczbę jego klientów.