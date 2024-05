Rosjanie powstrzymali Ukraińców w zeszłym roku, używając bardzo głębokich pól minowych. Michał Dworczyk

Michał Dworczyk przekazał, że Polska ratyfikowała konwencję w 2012 r., a w latach 2012-2013 w naszym kraju zniszczono 1 200 000 min. - Po co są nam miny? Bo wojna na Ukrainie pokazała, że bez nich nie można skutecznie się bronić - powiedział.

- Rosjanie powstrzymali Ukraińców w zeszłym roku, używając bardzo głębokich pól minowych i inżynieryjnego przygotowania terenu, Ukraińcy powstrzymują Rosjan wykorzystując również te miny. Są to przede wszystkim mieszane pola minowe - miny przeciwczołgowe, z którymi nie ma problemu, bo takich możemy używać, ale również miny przeciwpiechotne są używane w milionach sztuk - kontynuował.

Były szef KPRM za wypowiedzeniem traktatu ottawskiego

- Nie chcemy minować żadnej granicy, ale jeżeli obecny rząd mówi o przygotowaniu inżynieryjnym terenu, to ja jako Michał Dworczyk bardzo się cieszę. Mam wątpliwości, czy nie będzie z tym tak, jak z benzyną po 5,19 zł, ale jeżeli rząd naprawdę zająłby się tym tematem (...) trzeba uzupełnić te inżynieryjne przygotowania wykorzystaniem min, zbudowaniem zasobu min oraz wyznaczeniem terenów, które - gdyby nadeszła godzina W, czyli godzina konfliktu - będzie można szybko zaminować - stwierdził.

Dworczyk ocenił w RMF FM, że odbudowywanie polskich zdolności ws. min należy zacząć teraz, ponieważ wyprodukowanie 3 mln min "zajmuje dużo czasu". - Istotne - możemy to zrobić sami - podkreślił. Poseł PiS zaznaczył, że jedna prosta mina przeciwpiechotna kosztuje "od kilkuset do tysiąca złotych", a jeden pocisk artyleryjski 155 mm "od 20 do 30 tys. zł". - Miny są tanim i bardzo efektywnym środkiem bojowym - dodał.