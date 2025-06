Czytaj więcej Polityka Fałszywa komisja posła Brauna Poseł Konfederacji powołał coś, co nazwał komisją śledczą. Choć takim organem wcale ona nie jest,...

Zaś obecna „komisja śledcza” nie jest pierwszą „powołaną” przez Brauna. W ubiegłej kadencji był przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Nadużyć i Naruszeń Prawa w związku z COVID-19, którego posiedzenia też nazywał „poselską komisją śledczą”. Wówczas podobieństwa z prawdziwą komisją były jeszcze większe. Za jednym stołem zasiadali członkowie rzekomej komisji, przed którymi stały nawet kartki z nazwiskami, za innym świadkowie, a posiedzenia ciągnęły się godzinami. Na jednym z nich stawili się żołnierze opowiadający o rzekomych prześladowaniach z powodu niepoddania się szczepieniom.

Co na to władze Sejmu? „Zespołowi poselskiemu nie przysługują żadne uprawnienia przynależne sejmowej komisji śledczej. Tego stanu rzeczy nie zmieniają używane przez niektóre osoby w przestrzeni publicznej sformułowania o charakterze publicystycznym” – informuje nas Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu. I dodaje, że zarządzenie zakazujące Grzegorzowi Braunowi wstępu na tereny i do budynków Sejmu weszło już w życie i obowiązuje do końca kadencji.