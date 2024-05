Wołodymyr Zełenski w Charkowie. Odwiedził zniszczoną przez Rosjan drukarnię

Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy, jest stolicą obwodu graniczącego z Rosją, w którym Rosjanie prowadzą obecnie ofensywę. Rosjanie zdołali wedrzeć się na kilka kilometrów w głąb obwodu i regularnie ostrzeliwują Charków. W czwartek pocisk zestawu S-300 spadł na drukarnię w tym mieście, wywołując w niej pożar. W ataku zginęło co najmniej siedem osób.



Wołodymyr Zełenski: Otrzymałem aktualne informacje o działaniach obronnych w obwodzie charkowskim

Prezydent Ukrainy przybył do Charkowa, gdzie spotkał się z ukraińskimi dowódcami i odwiedził drukarnię, która została zniszczona w ataku.



„Dziś jestem w Charkowie... otrzymałem aktualne informacje na temat działań obronnych, szczególnie w rejonie Wołczańska, a także na temat odtworzenia uszkodzonej infrastruktury energetycznej” - napisał Zełenski w serwisie X.