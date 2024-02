04:39 Awdijiwka: Sytuacja trudna, w mieście trwają walki

Dowódca ukraińskiego zgrupowania „Tawria”, gen. Ołeksandr Tarnawski, w wieczornym wpisie w serwisie Telegram napisał, że sytuacja w Awdijiwce jest „trudna, ale pod kontrolą”. Gen. Tarnawski dodał, że w mieście, szturmowanym od tygodni przez Rosjan, trwają walki.



04:37 Minister Obrony Holandii: Jeśli USA opuszczą NATO, będziemy musieli podwoić wydatki na zbrojenia

Kajsa Ollongren, minister obrony Holandii, cytowana przez holenderską telewizję NOS stwierdziła, że w hipotetycznej sytuacji, w której Donald Trump zostałby prezydentem i wycofał USA z NATO, Holandia, która nadal nie wydaje na obronność 2 proc. PKB, ale zmierza do tego celu, musiałaby zwiększyć wydatki na obronność do poziomu 4 proc. PKB.



04:33 Pomoc wojskowa Kanady dla Ukrainy warta już niemal 2 mld dolarów

Ministerstwo Obrony Kanady podaje, że specjalna jednostka kanadyjskiej armii, w skład której wchodzi 60 żołnierzy i trzy kanadyjskie samoloty transportowe C-130J Hercules, dostarczyła jak dotąd ponad 7,5 tys. ton pomocy wojskowej Ukrainie. Wartość kanadyjskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy to już niemal 2 mld dolarów.



04:29 Ukraińcy Rosjanie oferują 2-4 tys. dolarów najemnikom z Afryki, płacą im po kilkaset dolarów

Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy opisujący sytuację w okupowanych częściach Ukrainy, w specjalnym raporcie pisze, że „dziesiątki tysięcy obywateli państw Azji i Afryki walczą po stronie rosyjskiej armii” na Ukrainie. W raporcie czytamy, że Rosjanie oferują najemnikom płacę w wysokości 2-4 tys. dolarów miesięcznie, ale „w rzeczywistości płacą im po kilkaset dolarów”. Rosjanie mają pozyskiwać najemników w Syrii, Nepalu, Afganistanie, Indiach, Kongu, Egipcie i w krajach Azji środkowej.



04:25 Senat Kanady zrobił krok w stronę ratyfikacji zmodyfikowanej umowy o wolnym handlu z Ukrainą

W drugim czytaniu kanadyjski Senat zagłosował za ustawą ratyfikującą umowę o wolnym handlu z Ukrainą. Teraz projekt ustawy trafi jeszcze do specjalnej komisji, z której wróci do Senatu i zostanie poddany ostatniemu, trzeciemu czytaniu. Wcześniej projekt został zatwierdzony przez Izbę Reprezentantów parlamentu Kanady, więc po przyjęciu go przez Senat i podpisaniu przez Gubernatora Generalnego Kanady wejdzie w życie. Umowa o wolnym handlu między Ukrainą a Kanadą obowiązuje od 1 sierpnia 2017 roku. W ubiegłym roku, w czasie wizyty w Ottawie, prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Justin Trudeau podpisali jej zmodyfikowaną wersję, która obejmuje także usługi, nie tylko towary oraz inwestycje.



04:21 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 722. dniu wojny

