Polska minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Aleksiej Nawalny został zamordowany

16 lutego rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej - podały rosyjskie służby więzienne.



Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Mógł żyć bezpiecznie na Zachodzie, wrócił do Rosji

- Ogromnie smutna wiadomość, ogromnie smutna dla nas wszystkich, którzy wiedzieliśmy przez jak wielkie cierpienie przeszedł Nawalny (wskutek) własnej decyzji — mówiła minister.



- Mógł zostać na Zachodzie, żyć bezpiecznie, z całą rodziną, dostatnio — dodała nawiązując do faktu, że po próbie otrucia go w 2020 roku, gdy Nawalny ostatecznie trafił na leczenie do Niemiec, opozycjonista dobrowolnie wrócił do Rosji, gdzie natychmiast został aresztowany i nie wyszedł już na wolność.



- A mimo tego zdecydował się wrócić do Rosji mówiąc, że to jego ojczyzna a on chce walczyć o demokratyczną zmianę -podkreśliła polska minister.