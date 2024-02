Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 723 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Gen. Ołeksandr Tarnawski pisze, że sytuacja w Awdijiwce jest "trudna, ale pod kontrolą".

Major Rodion Kudriaszow, zastępca dowódcy 3. Oddzielnej Brygady Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy, relacjonował, że sytuacja w rejonie Awdijiwki jest skrajnie niekorzystna, a Rosjanie mają przewagę liczebną nad wojskami ukraińskimi siedem do jednego.Mimo to Ukraińcom udało się odnieść niewielki sukces.



Wcześniej gen. Ołeksandr Tarnawski, dowódca Operacyjnej Grupy Strategicznej "Tawria:, powiedział, że 16 lutego o godzinie 13:00 Rosjanie nie zablokowali ani jednej jednostki ukraińskiej w Awdijiwce w obwodzie donieckim. Akcja obrony miasta trwa, ale "wróg w dalszym ciągu prowadzi ogień artyleryjski i masowe bombardowania, praktycznie ścierając miasto z powierzchni ziemi.

Tarnawski powiedział także, że zgodnie z zapowiedzią siły ukraińskie wycofały się z Zenitu, kluczowej pozycji obronnej na południu Awdijiwki, aby poprawić sytuację operacyjną i ratować życie żołnierzy, o co zwrócił się do dowództwa prezydent Zełenski. Obecnie wojska przegrupowują się i wzmacniają swoje szeregi. Generał dodał, że podczas jednego z przegrupowań kilku żołnierzy dostało się do rosyjskiej niewoli.