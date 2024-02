Kamala Harris w Monachium: NATO to święty pakt

- To pytania na które muszą odpowiedzieć Amerykanie. Sami musimy odpowiedzieć na to, czy dalej w interesie USA jest angażować się w relacje ze światem, czy raczej zwrócić się do wewnątrz? Czy w naszym interesie jest bronić długo istniejących zasad i norm, które zapewniły bezprecedensowe pokój oraz dobrobyt, czy pozwolić na to, by zostały zdeptane? - pytała.



- Czy w interesie Ameryki jest, by walczyć o demokrację, czy raczej by zaakceptować wzrost znaczenia dyktatorów? - kontynuowała.



- Czy w interesie Ameryki jest współpracować z naszymi sojusznikami, czy mamy być z nami? - mówiła Harris.



- Dziś wyjaśnię, jak prezydent Joe Biden i ja odpowiadamy na te pytania — stwierdziła.



Kamala Harris: Ukraina odzyskała ponad połowę terytoriów, które zostały zajęte przez Rosję

- Jestem przekonana, ze w fundamentalnym interesie Amerykanów jest to, by USA zrealizowały naszą rolę przywództwa, by wspierać międzynarodowe normy, zasady, by chronić wartości demokratycznych zarówno u nas, jak i za granicą - mówiła Harris.



- Gdy podróżuję po moim kraju oraz po innych zakątkach świata widzę że jasne jest, iż to podejście czyni Amerykę silną i daje bezpieczeństwo Amerykanom — dodała.