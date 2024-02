Czytaj więcej Plus Minus Ostatnia szansa rosyjskiej opozycji Za kratami albo na emigracji – opozycjoniści, mimo że słabi, zamierzają rzucić wyzwanie Władimirowi Putinowi. I choć rezultat wyborów prezydenckich jest z góry znany, liczą, że osłabią jego wizerunek i zmobilizują Rosjan przeciwko wojnie.

Każdy, kto spotykał się z nim osobiście wie, że Nawalny był politykiem nietuzinkowym. W odpowiednim momencie mógł zagrozić reżimowi. Dyktatorzy typu Putina nikomu nie ufają, nawet ludziom z najbliższego otoczenia. A gdyby w pewnym momencie kremlowskie elity uznały, że Nawalny jest ich ostatnią deską ratunku? Niemożliwe? W warunkach, kiedy kraj prowadzi wojnę, niczego nie da się wykluczyć. Nawalny mógł być "szalupą ratunkową" dla rosyjskich elit w razie ewentualnego przewrotu na Kremlu. Mógłby zakończyć wojnę, wyprowadzić kraj z izolacji, dogadać się z Zachodem.

Czy po śmierci Aleksieja Nawalnego Rosjanie wyjdą na ulice?

Nawalny wyróżniał się z tłumu opozycjonistów jeszcze i tym, że jako jedyny powrócił z emigracji. Mało tego, powrócił po tym, gdy został w Rosji otruty przez służby i ledwo uszedł z życiem, dzięki staraniom lekarzy z najlepszego szpitala w Niemczech. Podobno Angela Merkel osobiście mu odradzała powrót. Nie posłuchał.

Już wtedy, gdy w styczniu 2021 roku pojawił się na lotnisku w Moskwie, było wiadomo, że postanowił grać o wszystko. Nie mógł nie wiedzieć, że zostanie aresztowany i trafi do łagru. Ale z jakiegoś powodu był przekonany, że Rosjanie wyjdą na ulice w jego obronie, że jego powrót będzie punktem zwrotnym. Wyszli — przeważnie młodzi w Moskwie i Petersburgu, protesty szybko stłumiła policja. Później rozpoczęła się rosyjska inwazja, wprowadzono cenzurę wojenną, nasiliły się represje.

Ale to nie przeszkadzało Nawalnemu przemawiać do rodaków nawet zza krat, poprzez sieci społecznościowe. Ostatnio nawoływał, by Rosjanie udali się na wybory prezydenckie 17 marca, ale w samo południe. Nie po to, by głosować, lecz protestować przeciwko Putinowi i jego wojnie. W rosyjskiej sieci szybko przypomniano o polskiej Solidarności. Czy spełnią marzenia opozycjonisty, który oddał za ich przyszłość życie?