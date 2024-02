Władimir Ponomariow: Aleksiej Nawalny zamordowany, stoi za tym Władimir Putin

„Za morderstwem Aleksieja Nawalnego stoi Władimir Putin”

Czy poznamy prawdę o śmierci Aleksieja Nawalnego? Władimir Ponomariow powiedział, że konkretna przyczyna śmierci nie jest ważna. - Warunki, w których Putin trzymał swojego najbardziej zaciekłego przeciwnika pozwalają kwalifikować to, co się stało, jako polityczne morderstwo - ocenił.

Ponomariow zaznaczył, że w kolonii karnej numer 3 przebywali "najbardziej straszni mordercy". - Wśród nich pojawił się człowiek, który pierwszy wskazał na korupcję w tym reżimie i niezależnie od tego, że była już próba zamordowania go kilka lat temu, walczył - podkreślił.

Opozycjonista zaznaczył, iż nie wierzył, że Aleksiej Nawalny kiedykolwiek wyjdzie z łagru na wolność, ponieważ jego wyjście oznaczałoby "koniec reżimu Putina".

Wybrane wydarzenia z życia z Aleksieja Nawalnego PAP

Śmierć Aleksieja Nawalnego to kolejny krok do tego, by rosyjskie społeczeństwo się obudziło - ocenił Ponomariow zastrzegając, że trzeba uważać, ponieważ "wewnętrzna putinowska armia, skierowana przeciwko narodowi rosyjskiemu" to 450 tys. żołnierzy. - Walczyć bez broni nie można - powiedział opozycjonista.

Podkreślił, że nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że śmierć Aleksieja Nawalnego nie jest przypadkiem. - Żadnych wątpliwości, że Putin stoi za tym morderstwem, nie ma. Nieważne, co sprawiło śmierć tego bohatera, ale na pewno bez Putina tam nie obeszło się - powiedział przedstawiciel Kongresu Deputowanych Ludowych Rosji w Europie.