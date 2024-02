David Cameron: 50 proc. zdolności wojennych Rosji zniszczone bez straty choć jednego obywatela USA

David Cameron z apelem do USA: Jeśli pomożemy Ukrainie to zaoszczędzimy pieniądze

- Kocham Amerykę, uważam, że to fantastyczny kraj. Kocham to, jak przez dekady stali u boku sojuszników w imię wolności. Zatem wzywam ich, aby głosowali za pakietem wsparcia dla Ukrainy. Gospodarka państw NATO jest 25 razy większa niż rosyjska. Pytanie, czy mamy wolę polityczną (by udzielać wsparcia Ukrainie) - odparł.



- Z historii wiemy, co dzieje się, gdy nie stawiamy czoła agresji. Mam nadzieję, że ten pakiet zostanie przyjęty - dodał.



20 proc. Taka część Floty Czarnomorskiej została zniszczona - podaje David Cameron

Na uwagę, że część amerykańskich wyborców ma wątpliwości czy warto wydawać miliardy dolarów na wsparcie dalekiej Ukrainy, Cameron odparł, że "w latach 30-tych nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby zatrzymać (Adolfa) Hitlera". - I co się stało? Czy Hitler znikł? Najechał na Polskę. A koszt dla USA, Wielkiej Brytanii i Polski był dużo większy — przypomniał Cameron, który w kolejnej odpowiedzi mówił, że Polska zapłaciła za to najwyższą cenę, bo przez 50 lat nie mogła odzyskać wolności.



- Jeżeli pomożemy teraz Ukrainie to zaoszczędzimy pieniądze — przekonywał Cameron.



- To co Ameryka dała już Ukrainie odpowiada 10 proc. ich budżetu obronnego. przy pomocy tych 10 proc. odważni Ukraińcy zniszczyli 50 proc. zdolności wojennych, bez straty choćby jednego amerykańskiego obywatela. To wielka inwestycja w bezpieczeństwo europejskie i amerykańskie — dodał.