Aleksander Łukaszenko: Białoruś nie ma roszczeń do Białegostoku

Czytaj więcej Polityka Łukaszenko dekretem zezwala wojsku strzelać do cywilów Białoruski dyktator Aleksander Łukaszenko podpisał dekret, który stanowi, że żołnierze mają prawo użyć broni palnej przeciwko obywatelom i nie poniosą z tego tytułu odpowiedzialności.

Aleksander Łukaszenko: Białoruś nie ma roszczeń do Wilna ani do Białostocczyzny

- Chodzi im o to, że z obwodów smoleńskiego, briańskiego, może pskowskiego coś zostanie dodane do naszych ziem, a zachodnią Białoruś trzeba oddać Polsce. To nowa demokratyczna władza na Zachodzie. Ilu z was może się z tym zgodzić? Może niektórzy, ale ja się nigdy nie zgodzę. Pod żadnym pozorem - kontynuował.

- Będziemy walczyć do końca o nasze ziemie. Co więcej, nie sprawiamy nikomu kłopotów, nie jesteśmy nikomu nic winni - powiedział Łukaszenko.

- Nie mamy roszczeń ani do Wilna, ani do Białostocczyzny, ani do ziem rosyjskich, ani do ukraińskich. Wystarczy nam to, co historycznie odziedziczyliśmy. To są nasze białoruskie ziemie - oświadczył Aleksander Łukaszenko.