04:38 Zełenski: Europa wysłała sygnał za Atlantyk. Czekamy na decyzję Ameryki

- Europa zademonstrowała dokładnie taki rodzaj jedności, który jest potrzebny. 27 państw — razem. Unijne instytucje — w pełnej współpracy. To jasny sygnał dla Moskwy, że Europa wytrzyma i że Europy nie złamią żadne niszczycielskie fale wzburzane zawsze przez Kreml. Ale to jednocześnie jasny sygnał wysłany za Atlantyk, że Europa podejmuje zobowiązania. Zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa. Mocne zobowiązania. Czekamy na decyzję Ameryki — powiedział w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, po tym jak UE podjęła decyzję o przekazaniu 50 mld euro pomocy finansowej Ukrainie. Amerykański Kongres nadal nie podjął natomiast decyzji w sprawie przekazania kolejnych 60 mld dolarów na pomoc dla Kijowa.



04:35 W nocy w Krzywym Rogu i Kropywnyckim rozległy się eksplozje

Wcześniej Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy ostrzegało przed atakiem dronów.



04:34 Władze Dniepru przekazały armii niemal 100 dronów

Informację taką przekazał szef miejskiej administracji, Boris Fiłatow.



04:30 USA wyrażają zadowolenie z decyzji UE o przekazaniu pomocy Ukrainie

Rzecznik Departamentu Stanu, Matthew Miller, na konferencji prasowej mówił, że decyzja UE ws. przekazania Ukrainie pomocy finansowej w wysokości 50 mld euro „tylko podkreśla to, co mówił sekretarz stanu USA: nie tylko Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę, ale robi to szeroka koalicja sojuszników i partnerów w Europie i na świecie”. Miller dodał, że państwa europejskie łącznie przekazały pomoc Ukrainie o większej wartości niż USA (odpowiednio — 110 mld dolarów i 75 mld dolarów). Miller mówił o zadowoleniu USA z decyzji europejskich sojuszników, by nadal wspierać Ukrainę odpierającą rosyjską agresję.



04:26 Rosyjski niszczyciel rakietowy ćwiczy na Morzu Japońskim

Niszczyciel rakietowy rosyjskie Floty Pacyfiku, Admirał Tribuc, wypłynął z Władywostoku i wpłynął na wody Morza Japońskiego, gdzie jego załoga ma szkolić się m.in. ze zwalczania min morskich i odpierania symulowanego ataku statku powietrznego. Marynarze będą też szkolić się z obrony statku przed niewielkimi dronami.



04:20 Rosja zamierza wysłać na front Terminatory

Rosyjscy żołnierze szkolą się z obsługi ciężkich bojowych wozów wsparcia czołgów Terminator na tyłach frontu na Ukrainie — informuje Ministerstwo Obrony Rosji. Szkolenie odbywa się na tyłach frontu w obwodzie ługańskim — wynika z komunikatu. Po zakończeniu szkolenia załogi wozów Terminator wraz z tymi pojazdami mają być włączone do jednostek bojowych biorących udział w walkach. Terminator to wielozadaniowy, ciężki bojowy wóz wsparcia czołgów, który został zaprojektowany do współdziałania z oddziałami pancernymi, a także piechotą, głównie w czasie walk toczonych na obszarach miejskich. Terminator może zwalczać lekko opancerzone cele, czołgi i bojowe wozy piechoty, a także wspierać obronę przeciwlotniczą w zwalczaniu śmigłowców i lecących na małych wysokościach statków powietrznych. Terminator powstał na bazie czołgu T-90A. Pojazdy te zaczęły pojawiać się w rosyjskich wojskach lądowych od 2018 roku, a w 2021 roku utworzono pierwszą jednostkę wyposażoną w te pojazdy w ramach jednego z pułków 90. Dywizji Pancernej. Terminatory miały być wykorzystywane w czasie działań wojennych w Syrii.



04:18 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 708. dniu wojny Rosji z Ukrainą

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 708. dniu wojny Rosji z Ukrainą PAP

04:17 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: