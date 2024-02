USA przywrócą wizy dla Węgrów, jeśli Orban nie zgodzi się na Szwecję w NATO?

Amerykańscy senatorowie apelują do Węgier o zmianę kierunku polityki

Stojący na czele komisji spraw zagranicznych Senatu, Ben Cardin, wyraził w czwartek „głęboki niepokój” z powodu „kierunku obranego przez obecny węgierski rząd”. Polityk Partii Demokratycznej odnotował, że premier Viktor Orban opóźniał, aż do 1 lutego, decyzję o pomocy finansowej UE dla Ukrainy, a także nadal prowadzi obstrukcję jeśli chodzi o rozszerzenie NATO o Szwecję.



Brak działania Węgier może nieodwracalnie zaszkodzić ich stosunkom z USA i NATO Fragment oświadczenia senatorów Jeanne Shaheen i Thoma Tillisa

- Partnerzy tak się nie zachowują. I zastanawiam się, czy są wystarczająco godnym zaufania sojusznikiem, by uczestniczyć w naszym programie ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program) — powiedział Cardin sugerując, że USA mogłyby podjąć decyzję o przywróceniu wymogu wizowego wobec obywateli Węgier. Program ruchu bezwizowego umożliwia obywatelom 41 objętych nim krajów na przyjeżdżanie do USA bez wizy na okres do 90 dni. Polska jest członkiem tego programu od 2019 roku, Węgry - od 2008.



Senatorowie Jeanne Shaheen (Partia Demokratyczna) i Thom Tillis (Partia Republikańska), którzy współprzewodnicząc grupie ds. NATO w Senacie USA, wydali oświadczenie wzywające Węgry do zmiany kierunku polityki.



„Brak działania Węgier może nieodwracalnie zaszkodzić ich stosunkom z USA i NATO” - czytamy w oświadczeniu.