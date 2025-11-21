Chrześcijanie, stanowiący niespełna połowę mieszkańców Nigerii, zamieszkują głównie południe kraju. Nigeria jest zamieszkiwana przez ok. 200 różnych grup etnicznych, między którymi również często dochodzi do konfliktów – m.in. o ograniczone zasoby naturalne, zwłaszcza na północy kraju. W środkowej Nigerii dochodzi do częstych starć między pasterzami, którzy najczęściej są muzułmanami i rolnikami, wśród których większość stanowią chrześcijanie. Walki te nie są jednak motywowane religijnie – są starciami o wodę i ziemię. Na północy Nigerii aktywne są przestępcze grupy zbrojne, które uprowadzają mieszkańców, by uzyskać okup za ich uwolnienie.

Z przedstawianych na początku listopada szacunków ACLED (organizacja niezależna monitorująca w czasie rzeczywistym i analizująca dane dotyczące konfliktów zbrojnych oraz protestów na całym świecie) wynika, że w Nigerii doszło w tym roku do 1 923 ataków na cywilów, z czego tylko 50 to ataki na chrześcijan motywowane względami religijnymi. Pojawiające się w USA doniesienia, iż od 2009 roku w Nigerii zamordowano 100 tys. chrześcijan, nie mają potwierdzenia w dostępnych danych.

USA rozważają sankcje, działania Pentagonu. Nigeria ma dostać sygnał, że powinna „sprawować się lepiej”

Mimo to administracja Trumpa nadal ma rozważać działania przeciw Nigerii – wynika z wypowiedzi przedstawiciela Departamentu Stanu, cytowanej przez agencję Reutera. – Przygotowywany jest plan, by zachęcić i zmusić nigeryjski rząd do lepszej ochrony chrześcijańskich wspólnot i zwiększenia wolności religijnej – powiedział Jonathan Pratt, kierujący Biurem ds. Afryki w Departamencie Stanu, występując na forum komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów.

Planujemy zaangażowanie na miejscu, poprzez nasze ambasady i przyjazdy (przedstawicieli władz USA), by upewnić się, że do Nigeryjczyków dotarła ważna wiadomość, że muszą sprawować się lepiej Jacob McGee, zastępca sekretarza stanu

– Ten plan zakłada zaangażowanie Departamentów Stanu i Skarbu ws. sankcji oraz możliwe zaangażowanie Departamentu Wojny (Departamentu Obrony, decyzją Trumpa może on używać nazwy Departament Wojny, ale do formalnej zmiany nazwy nie doszło – red.) w działania kontrterrorystyczne oraz inne wysiłki na rzecz ochrony wspólnot religijnych – dodał Pratt.

Przedstawiciel Departamentu Stanu zaznaczył przy tym, że Waszyngton w pierwszej kolejności analizuje, jakie działania na rzecz bezpieczeństwa podejmuje nigeryjski rząd, a także jak dysponuje on posiadanymi aktywami, a także jak wygląda kwestia wymiany informacji wywiadowczej z Nigerią. Pratt zaznaczył, że zdaniem USA rząd Nigerii nie jest zinfiltrowany przez dżihadystów.