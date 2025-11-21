Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Czy Donald Trump zdecyduje się na interwencję wojskową w Afryce?

USA rozważają sankcje, ale także zaangażowanie Pentagonu w działania antyterrorystyczne w ramach planu zmuszenia nigeryjskiego rządu do zwiększenia ochrony chrześcijan i wolności religijnej w kraju - podaje Reuters, który cytuje przedstawiciela Departamentu Stanu.

Publikacja: 21.11.2025 11:58

Porzucone obuwie w pobliżu kościoła w Nigerii, który został zaatakowany przez uzbrojonych mężczyzn

Porzucone obuwie w pobliżu kościoła w Nigerii, który został zaatakowany przez uzbrojonych mężczyzn

Foto: REUTERS/Abdullahi Dare Akogun

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie działania rozważa administracja USA w reakcji na sytuację chrześcijan w Nigerii?
  • W jaki sposób Nigeria reaguje na oskarżenia o prześladowania chrześcijan w tym kraju?
  • Jakie są źródła i charakter konfliktów na terenie Nigerii?

Nigeria znalazła się na cenzurowanym u Donalda Trumpa, który na początku listopada mówił o możliwości interwencji wojskowej USA w tym kraju, w związku z przemocą, jakiej w tym kraju doświadczają chrześcijanie. 

Władze w Lagos przekonują jednak, że twierdzenie, iż chrześcijanie są prześladowani w Nigerii, nie oddaje złożonej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w tym kraju i nie uwzględnia starań nigeryjskiego rządu mających na celu zapewnienie wolności religijnej. 

Czy w Nigerii dochodzi do prześladowania chrześcijan?

Wypowiedź Trumpa nawiązywała do rebelii dżihadystycznej organizacji Boko Haram, która chciałaby wprowadzenia w Nigerii prawa szariatu i stworzenia w Afryce kalifatu. Rebelia dżihadystów z Boko Haram, a także odłamu tej organizacji, jaką jest Prowincja Państwa Islamskiego w Afryce Zachodniej, trwa od ponad 15 lat. W atakach dżihadystów zginęły tysiące osób – wśród ich ofiar są chrześcijanie, ale większość stanowią muzułmanie, ponieważ działania dżihadystów koncentrują się na zamieszkiwanej w większości przez muzułmanów północy kraju.

Czytaj więcej

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Trump grozi wojną kolejnemu krajowi. „Rząd Nigerii powinien działać szybko”
Reklama
Reklama

Chrześcijanie, stanowiący niespełna połowę mieszkańców Nigerii, zamieszkują głównie południe kraju. Nigeria jest zamieszkiwana przez ok. 200 różnych grup etnicznych, między którymi również często dochodzi do konfliktów – m.in. o ograniczone zasoby naturalne, zwłaszcza na północy kraju. W środkowej Nigerii dochodzi do częstych starć między pasterzami, którzy najczęściej są muzułmanami i rolnikami, wśród których większość stanowią chrześcijanie. Walki te nie są jednak motywowane religijnie – są starciami o wodę i ziemię. Na północy Nigerii aktywne są przestępcze grupy zbrojne, które uprowadzają mieszkańców, by uzyskać okup za ich uwolnienie.

Z przedstawianych na początku listopada szacunków ACLED (organizacja niezależna monitorująca w czasie rzeczywistym i analizująca dane dotyczące konfliktów zbrojnych oraz protestów na całym świecie) wynika, że w Nigerii doszło w tym roku do 1 923 ataków na cywilów, z czego tylko 50 to ataki na chrześcijan motywowane względami religijnymi. Pojawiające się w USA doniesienia, iż od 2009 roku w Nigerii zamordowano 100 tys. chrześcijan, nie mają potwierdzenia w dostępnych danych.

USA rozważają sankcje, działania Pentagonu. Nigeria ma dostać sygnał, że powinna „sprawować się lepiej”

Mimo to administracja Trumpa nadal ma rozważać działania przeciw Nigerii – wynika z wypowiedzi przedstawiciela Departamentu Stanu, cytowanej przez agencję Reutera. – Przygotowywany jest plan, by zachęcić i zmusić nigeryjski rząd do lepszej ochrony chrześcijańskich wspólnot i zwiększenia wolności religijnej – powiedział Jonathan Pratt, kierujący Biurem ds. Afryki w Departamencie Stanu, występując na forum komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów. 

Planujemy zaangażowanie na miejscu, poprzez nasze ambasady i przyjazdy (przedstawicieli władz USA), by upewnić się, że do Nigeryjczyków dotarła ważna wiadomość, że muszą sprawować się lepiej

Jacob McGee, zastępca sekretarza stanu

– Ten plan zakłada zaangażowanie Departamentów Stanu i Skarbu ws. sankcji oraz możliwe zaangażowanie Departamentu Wojny (Departamentu Obrony, decyzją Trumpa może on używać nazwy Departament Wojny, ale do formalnej zmiany nazwy nie doszło – red.) w działania kontrterrorystyczne oraz inne wysiłki na rzecz ochrony wspólnot religijnych – dodał Pratt. 

Przedstawiciel Departamentu Stanu zaznaczył przy tym, że Waszyngton w pierwszej kolejności analizuje, jakie działania na rzecz bezpieczeństwa podejmuje nigeryjski rząd, a także jak dysponuje on posiadanymi aktywami, a także jak wygląda kwestia wymiany informacji wywiadowczej z Nigerią. Pratt zaznaczył, że zdaniem USA rząd Nigerii nie jest zinfiltrowany przez dżihadystów. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Niger: Setki islamistów zaatakowały posterunek wojskowy
Konflikty zbrojne
Niger: Setki islamistów zaatakowały posterunek wojskowy

W październiku Trump poinformował, że dodał Nigerię do listy krajów, które „budzą szczególne zaniepokojenie” USA, jeśli chodzi o poziom wolności religijnej. Mówił też, że wstrzymuje w trybie natychmiastowym wszelką pomoc, jaka płynie do Nigerii z USA. 

Prezydent Nigerii Bola Tinubu wysłał do USA doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego, by ten spotkał się z przedstawicielami administracji Trumpa i amerykańskimi parlamentarzystami. W skład nigeryjskiej delegacji, która przyleciała do USA w środę, wchodzi też minister obrony, szef wywiadu wojskowego i komendant główny policji. 

Jacob McGee, zastępca sekretarza stanu stojący na czele Biura ds. Demokracji, Praw Człowieka i Pracy stwierdził, że oznaczenie Nigerii jako kraju budzącego „szczególne zaniepokojenie” USA było ważnym krokiem, który zwrócił uwagę nigeryjskiego rządu, ale – jak dodał – trzeba zrobić więcej. 

– Planujemy zaangażowanie na miejscu, poprzez nasze ambasady i przyjazdy (przedstawicieli władz USA), by upewnić się, że do Nigeryjczyków dotarła ważna wiadomość, że muszą sprawować się lepiej – podkreślił McGee. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Afryka Nigeria Osoby Donald Trump

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie działania rozważa administracja USA w reakcji na sytuację chrześcijan w Nigerii?
  • W jaki sposób Nigeria reaguje na oskarżenia o prześladowania chrześcijan w tym kraju?
  • Jakie są źródła i charakter konfliktów na terenie Nigerii?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Nigeria znalazła się na cenzurowanym u Donalda Trumpa, który na początku listopada mówił o możliwości interwencji wojskowej USA w tym kraju, w związku z przemocą, jakiej w tym kraju doświadczają chrześcijanie. 

Władze w Lagos przekonują jednak, że twierdzenie, iż chrześcijanie są prześladowani w Nigerii, nie oddaje złożonej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w tym kraju i nie uwzględnia starań nigeryjskiego rządu mających na celu zapewnienie wolności religijnej. 

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Marek Magierowski
Dyplomacja
Marek Magierowski po ataku na polskiego ambasadora: Replika powinna być znacząca
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Wołodymyr Zełenski, Donald Trump, Władimir Putin
Dyplomacja
Znamy wszystkie 28 punktów planu Trumpa dla Rosji i Ukrainy. Oto ich treść
Ukraiński żołnierz
Dyplomacja
Ukraina ma oddać Donbas, ale otrzyma gwarancje bezpieczeństwa jak kraj NATO?
Krzysztof Krajewski
Dyplomacja
Polski ambasador zaatakowany w Rosji
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Blok mieszkalny w Tarnopolu uszkodzony w rosyjskim ataku
Dyplomacja
Szwedzka minister apeluje, by zabrać pieniądze Rosji. „Jedyny sposób na pomoc Ukrainie”
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama