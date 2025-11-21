Marek Magierowski po ataku na polskiego ambasadora: replika powinna być znacząca

Aktualizacja: 21.11.2025 09:12 Publikacja: 21.11.2025 09:03
Marek Magierowski
Marek Magierowski atak na polskiego ambasadora w Rosji nazwał „aktem niedopuszczalnym”. – Widać wyraźnie, że doszło do prowokacji. Oczekiwano reakcji takiej czy innej ze strony Warszawy – zaznaczył.
Dodał, że polscy dyplomaci – ambasadorzy i urzędnicy na niższych stanowiskach – „szczególnie dzisiaj, w obliczu wojny na Ukrainie i napiętej sytuacji globalnej, naprawdę pracują w bardzo trudnych warunkach”. – Takie wsparcie, nawet werbalne, jest niekiedy konieczne – mówił na antenie RMF FM.
Pytany był o ewentualność wywłaszczenia rosyjskiej ambasady z terenów wokół Belwederu. Magierowski zaznaczył, że takie kroki są „dosyć ekstremalne”. – Jeśli są takie możliwości prawne, to trzeba na to odpowiedzieć. Czy nazwiemy to odwetem, czy nazwiemy to retorsjami, to jest już kwestia drugorzędna – mówił Magierowski. Jego zdaniem w takiej sytuacji pojawiłoby się pytanie: „Czy my powinniśmy zniżać się do poziomu Rosji, która notorycznie łamie prawo międzynarodowe?”.
Magierowski powiedział, że granica między tym, co możemy zrobić, a tym, co powinniśmy zrobić jest „bardzo delikatna”. – Jeżeli prawo daje nam takie narzędzia do ręki, to uważam, że takie retorsje, nie tylko w kontekście ataku na ambasadora Krajewskiego, ale w ogóle zachowania Federacji Rosyjskiej, różnych decyzji, ale również wrogich wobec Polski deklaracji, powinny być znaczące – powiedział.
W czwartek media poinformowały o napaści na Krzysztofa Krajewskiego, polskiego ambasadora w Rosji, do której doszło w niedzielę w Petersburgu przed spotkaniem z przedstawicielami Polonii. „Gazeta Wyborcza” napisała, że ambasador został zaatakowany przez grupę „aktywistów”, która miała przy sobie antypolskie i antyukraińskie transparenty. Zaatakowali ambasadora za to, że Polska wspiera Ukrainę w wojnie z Rosją. Po ataku polskie MSZ wezwało na rozmowę Andrieja Ordasza, charge d'affaires Rosji w Polsce – poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
– Do ataku przez grupkę około 10 mężczyzn doszło przy ulicy Newski Prospekt. – (Ambasador) został zaatakowany najpierw werbalnie, a potem sytuacja eskalowała i była nawet próba fizycznej napaści. Musiała interweniować ochrona pana ambasadora – relacjonował Wewiór.
