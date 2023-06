04:27 Zełenski: Rosjanie nie zniszczyli ani jednego zestawu Patriot

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, poinformował, że w ciągu tygodnia Siły Powietrzne Ukrainy przeprowadziły ponad 100 uderzeń na pozycje Rosjan. Jak mówił w wyniku działań Sił Powietrznych zniszczonych zostało ok. 30 rakiet i ok. 50 dronów-kamikadze. Zełenski dziękował też obronie powietrznej Kijowa, 96. Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej. - Dziękuję za wszystkie Kalibry i Kindżały strącone w czasie ataków i za życia ludzi, które zostały ocalone - mówił. Prezydent Ukrainy zaapelował też, aby nie wierzyć tym w Rosji, którzy mówią, że zestawy Patriot otrzymane przez Ukrainę zostały zniszczone. Jak mówił "one wciąż są tutaj, pracują, wszystkie strącają rosyjskie rakiety". - Tak skutecznie, jak to możliwe. Ani jeden patriot nie został zniszczony - podkreślił.



04:24 W nocy alarm powietrzny ogłoszono w obwodach: zaporoskim, dniepropietrowskim i donieckim

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informowało o prawdopodobnym wysłaniu przeciwko celom na Ukrainie dronów-kamikadze Shahed. Alarm powietrzny odwołano ok. 2 nad ranem.



04:23 W nocy w Odessie rozległy się eksplozje

Odeska administracja obwodowa informowała o aktywności obrony powietrznej w obwodzie odeskim. O eksplozjach, które były słyszane w mieście po ogłoszeniu alarmu powietrznego, poinformowała telewizja Suspilne.



04:19 Intensywne opady deszczu podmywają drogi w obwodzie iwanofrankiwskim

Szefowa obwodowej administracji, Switłana Onyszczuk, na swoim profilu na Facebooku pisze, że ze względu na intensywne opady deszczu w obwodzie podmytych zostało kilka dróg, a 11 miejscowości pozbawionych jest dostaw prądu.



04:17 W Witebsku odbędzie się 64. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Białorusi i Rosji

Obrady Zgromadzenia prowadzić będzie przewodniczący rosyjskiej Dumy, Wiaczesław Wołodin. W czasie sesji jej uczestnicy wysłuchają informacji ministrów z Rosji i Białorusi na temat "wspólnej pracy Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej na rzecz stworzenia i zapewnienia funkcjonowania zunifikowanego systemu transportowego w Państwie Związkowym".