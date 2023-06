Kontrofensywa: Rosyjscy jeńcy twierdzą, że Rosjanie się boją

ISW cytuje też rzecznika ukraińskiego Zgrupowania Wojsk "Tawria" (działającego na południu Ukrainy, głównie w obwodzie zaporoskim), Walerija Szerszenia, który twierdzi, że Rosjanie kontratakują w zachodniej części obwodu donieckiego i w obwodzie zaporoskim, gdzie Ukraińcy mają "dużo pracy".

Ukraińska armia może tymczasowo wstrzymać działania kontrofensywne, by dokonać ponownej oceny swojej taktyki przed przyszłymi działaniami

Ukraiński mer okupowanego Melitopola, Iwan Fedorow podał, że Rosjanie przerzucają wojsko i ciężki sprzęt z rejonu Nowej Kachowki i Kachowki w obwodzie chersońskim do obwodu zaporoskiego, na linię frontu.



Według ISW ukraińska armia może tymczasowo wstrzymać działania kontrofensywne, by dokonać ponownej oceny swojej taktyki przed przyszłymi działaniami. Szef estońskiego wywiadu wojskowego, płk Margo Grosberg spodziewa się, że w najbliższych siedmiu dniach nie będziemy obserwować ukraińskiej kontrofensywy. "Wall Street Journal" informował 17 czerwca - zauważa think tank - że Ukraińcy "niemal wstrzymali swoje natarcia w ostatnich dniach".



ISW przypomina przy tym, że według szacunków think tanku Ukraińcy nie rzucili jeszcze swoich głównych sił do natarcia - do kontrofensywy Ukraina miała sformować 12 brygad, w tym 9 uzbrojonych w zachodni sprzęt pancerny, tymczasem w atakach, według analityków, dotychczas brały udział tylko trzy nowo sformowane brygady.

Rosyjscy jeńcy wojenni: Oddziały zaporowe strzelają do uciekających z pola walki

Think tank odnotowuje też publikację "Wall Street Journal", w której pojawiły się wypowiedzi rosyjskich jeńców wojennych wziętych do niewoli w czasie ostatnich walk. Z rozmów z jeńcami wynika, że morale rosyjskich żołnierzy jest niskie, a Rosjanie nadal korzystają z tzw. oddziałów zaporowych, które strzelają do uciekających z pola walki żołnierzy.