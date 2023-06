Wojna na Ukrainie. Kijów przyznaje, że sytuacja na wschodzie kraju jest trudna

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Think tank: Rosja tworzy nowe kompanie bojowe "Szturm Z", by wesprzeć ofensywę Rosyjscy dowódcy mają obecnie tworzyć specjalne pododdziały, w sile kompanii, w ramach kluczowych formacji walczących na froncie, które są zaangażowane w walki w terenie zurbanizowanym - pisze think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW), w swojej najnowszej analizie.

Chodziło o kompanie tworzone poza strukturami jednostek konwencjonalnej armii, w których skład mieli wchodzić nowo pozyskani rezerwiści. Think tank podawał, że każda jednostka miała składać się ze 100 osób, podzielonych na cztery drużyny uderzeniowe (po 10 osób), cztery drużyny wsparcia (po 10 osób), a także dwuosobowe dowództwo, pięcioosobową drużynę inżynieryjną i 8-osobową drużynę rozpoznania oraz trzy osoby do prowadzenia ewakuacji medycznej i dwie osoby do prowadzenia działań z użyciem bezzałogowych statków powietrznych.