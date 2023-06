Agencja cytuje wicepremiera Rosji, Aleksieja Owerczuka, który w wywiadzie dla TASS mówił, że rozmowy między członkami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej a Iranem w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu znajdują się na końcowym etapie.

Rosja-Iran: Zbliżenie po wybuchu wojny na Ukrainie

Po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą doszło do zbliżenia Moskwy z Teheranem. Iran ma dostarczać Rosjanom broń używaną przez nich przeciw Ukrainie - przede wszystkim drony-kamikadze Shahed 136/131. Ponadto Iran zasygnalizował chęć dołączenia do Szanghajskiej Organizacji Współpracy - regionalnej organizacji międzynarodowej stworzonej m.in. przez Rosję i Chiny, której celem jest umacnianie bezpieczeństwa regionalnego w Azji oraz do BRICS - grupy współpracujących ze sobą państw rozwijających się, do której należy m.in. Rosja.



- Posuwamy się naprzód - mówił Owerczuk w kontekście negocjacji z Iranem na temat utworzenia strefy wolnego handlu. - Liczymy, że takie porozumienie może być podpisane do końca roku - dodał.



Reuters zauważa, że pomimo iż Rosja szuka obecnie aktywnie nowych rynków zbytu po nałożeniu na nią licznych sankcji przez państwa Zachodu po wybuchu wojny na Ukrainie, jej handel z Iranem wzrósł po lutym 2022 roku umiarkowanie.